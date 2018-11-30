Жители Челябинска жалуются на устрашающие заборы на Алом поле

СЕГОДНЯ 07:45 2018-11-30T07:45:41+03:00

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Челябинск уже называют в народе городом заборов. Эти серые уродливые конструкции ставят у нас не только вдоль дорог, но и в самых неожиданных местах. Посмотрите на фото, которое прислал нам общественный деятель Лев Большаков. Зачем памятник огородили забором? В нескольких метрах от него — еще один забор.

Челябинск - город заборов. Фото: Лев Большаков

— Алое поле вот уже полгода огорожено металлическими заграждениями. Их так и не убрали после митингов Навального. А ведь это одно из немногих мест отдыха горожан. Забор устрашает, морально давит. Приходится обходить его, пролазить в щели. В самом центре города такая «красота»! — говорит Лев Большаков.

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