2018-11-30T07:45:41+03:00
Общество

Жители Челябинска жалуются на устрашающие заборы на Алом поле

Их забыли убрать после майского митинга
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Ленин оказался за забором. Фото: Лев БольшаковЛенин оказался за забором. Фото: Лев Большаков
Изменить размер текста:

Челябинск уже называют в народе городом заборов. Эти серые уродливые конструкции ставят у нас не только вдоль дорог, но и в самых неожиданных местах. Посмотрите на фото, которое прислал нам общественный деятель Лев Большаков. Зачем памятник огородили забором? В нескольких метрах от него — еще один забор.

Челябинск - город заборов. Фото: Лев Большаков

Челябинск - город заборов. Фото: Лев Большаков

— Алое поле вот уже полгода огорожено металлическими заграждениями. Их так и не убрали после митингов Навального. А ведь это одно из немногих мест отдыха горожан. Забор устрашает, морально давит. Приходится обходить его, пролазить в щели. В самом центре города такая «красота»! — говорит Лев Большаков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области «занимировал» дом, потому что сожительница не открыла ему дверь
В Челябинской области пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
В Челябинской области на адресной табличке перепутали инициалы Юрия Гагарина
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
В Челябинске пенсионеры штурмуют офис несуществующей газовой компании
Бывший вице-губернатор Курганской области задержан за получение крупной взятки
Водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске обяжут представлять себя и кондуктора пассажирам
Иномарка сбила двух парней на зебре в центре Челябинска
Директор МУПа из Челябинской области украл грузовик рыбы
Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов
Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию