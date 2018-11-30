В Челябинске пенсионеры штурмуют офис несуществующей газовой компании
Мы не раз писали о том, что жителей Челябинска донимают лже-газовщики. Они расхаживают по квартирам и впаривают какую-то финтифлюшку за шальные деньги. Пугают тем, что без нее квартиры только так взрываются. Действует эта страшилка, в основном, на пенсионеров. Позже, няв, что их надурили, люди решаются найти обманщиков. В договоре-то адрес написан. Ну все и бегут туда.
— По договору компания вообще омская, но в Челябинске есть представительство. Как раз в офисе №8, где про нее никто не слышал. Впрочем, это не мешало пенсионерам искать там «Городскую газовую компанию». Не найдя ее, пенсионеры стали обвинять в кидалове вообще всех, кто снимает офисы на этаже: и компанию, которая торгует автомобильными шинами, и строительную фирму, и косметологию, и даже меня. Достали всех! — рассказал в своем блоге юрист Константин Костин.
Он набрал номер телефона «Городской газовой компании», указанный в договоре. На удивление тот оказался настоящим.
— Какого ... вы указываете офис № 8 в договоре, когда никакого отношения к нему не имеете?
— Да мы просто от балды написали адрес... а что?
— Да задолбали вас тут искать...
— А... ну ничего не можем поделать. Пусть ищут.
И бросили трубку.
Подписчики Константина посоветовали ему повесить на входе в здание табличку «Филиал газовой компании закрыт». Правда, вряд ли это остановит воинственных бабушек.
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