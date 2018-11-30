2018-11-30T07:45:49+03:00
Общество

В Челябинске пенсионеры штурмуют офис несуществующей газовой компании

Из-за мошенников под раздачу попали все арендаторы бизнес-центра
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Лже-газовщики дурят головы пенсионерамЛже-газовщики дурят головы пенсионерамФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Мы не раз писали о том, что жителей Челябинска донимают лже-газовщики. Они расхаживают по квартирам и впаривают какую-то финтифлюшку за шальные деньги. Пугают тем, что без нее квартиры только так взрываются. Действует эта страшилка, в основном, на пенсионеров. Позже, няв, что их надурили, люди решаются найти обманщиков. В договоре-то адрес написан. Ну все и бегут туда.

— По договору компания вообще омская, но в Челябинске есть представительство. Как раз в офисе №8, где про нее никто не слышал. Впрочем, это не мешало пенсионерам искать там «Городскую газовую компанию». Не найдя ее, пенсионеры стали обвинять в кидалове вообще всех, кто снимает офисы на этаже: и компанию, которая торгует автомобильными шинами, и строительную фирму, и косметологию, и даже меня. Достали всех! — рассказал в своем блоге юрист Константин Костин.

Он набрал номер телефона «Городской газовой компании», указанный в договоре. На удивление тот оказался настоящим.

— Какого ... вы указываете офис № 8 в договоре, когда никакого отношения к нему не имеете?

— Да мы просто от балды написали адрес... а что?

— Да задолбали вас тут искать...

— А... ну ничего не можем поделать. Пусть ищут.

И бросили трубку.

Подписчики Константина посоветовали ему повесить на входе в здание табличку «Филиал газовой компании закрыт». Правда, вряд ли это остановит воинственных бабушек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В торговых центрах Челябинска бесплатно привьют от гриппа
Житель Челябинской области «занимировал» дом, потому что сожительница не открыла ему дверь
В Челябинской области пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
В Челябинской области на адресной табличке перепутали инициалы Юрия Гагарина
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
Жители Челябинска жалуются на устрашающие заборы на Алом поле
Бывший вице-губернатор Курганской области задержан за получение крупной взятки
Водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске обяжут представлять себя и кондуктора пассажирам
Иномарка сбила двух парней на зебре в центре Челябинска
Директор МУПа из Челябинской области украл грузовик рыбы
Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов
Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию