2018-11-30T12:46:51+03:00
Общество

Много зелени: челябинцам предлагают обсудить архитектурную концепцию города

В понедельник, 3 декабря, губернатору Борису Дубровскому и жителям города представят проект по преображению южноуральской столицы в преддверии саммитов ШОС и БРИКС
Поделиться:
Город должен быть удобным и ярким. Фото: archconcept74.ruГород должен быть удобным и ярким. Фото: archconcept74.ru
Изменить размер текста:

50 московских архитекторов и градостроителей несколько месяцев, шаг за шагом, обследовали исторический центр города, определяя архитектурную концепцию его развития. Работу по благоустройству города стартовали по поручению губернатора Бориса Дубровского. Челябинску нужен новый облик!

Дубровский поручил Союзу архитекторов России перед утверждением концепции обсудить предложенные решения реконструкции города с жителями:

— Для Челябинска проведение саммитов ШОС и БРИКС — это ответственность, вызов и что еще важнее — наследие, которое останется горожанам. Результатом нашей общей работы должен стать город, которым мы будем гордиться.

Оценить участки архитектурной концепции можно на сайте. Сейчас для обсуждения открыты 47 объектов, в планах добавить готовые проекты по изменению ЦПКиО им. Ю. Гагарина, парка им. А.С. Пушкина, парка им. В.Терешковой. Комментарии отправят в Союз архитекторов России для редактирования проекта.

3 декабря, в 17.00, в отеле Radisson Blu, пройдет открытое обсуждение архитектурной концепции с участием губернатора Бориса Дубровского и разработчиками проекта.

В он-лайн обсуждении концепции приняли участие больше 150 тысяч человек.

А вы готовы к переменам вокруг? Фото: archconcept74.ru

А вы готовы к переменам вокруг? Фото: archconcept74.ru

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске продавец обезвредила грабителя в костюме маньяка «Крик»
На «УралАЗ» появится около 300 новых рабочих мест
Аварийные «дома-призраки» в Металлургическом районе Челябинска начали сносить
В торговых центрах Челябинска бесплатно привьют от гриппа
Житель Челябинской области «занимировал» дом, потому что сожительница не открыла ему дверь
В Челябинской области пенсионерка погибла при пожаре в своей квартире
В Челябинской области на адресной табличке перепутали инициалы Юрия Гагарина
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 9 месяцев 2018 года в соответствии с МСФО
В Челябинске пенсионеры штурмуют офис несуществующей газовой компании
Жители Челябинска жалуются на устрашающие заборы на Алом поле
Бывший вице-губернатор Курганской области задержан за получение крупной взятки
Водителей троллейбусов и трамваев в Челябинске обяжут представлять себя и кондуктора пассажирам
Иномарка сбила двух парней на зебре в центре Челябинска
Директор МУПа из Челябинской области украл грузовик рыбы
Дрессировщик из Челябинской области выставил на продажу трио верблюдов
Подключиться к «цифре». По решению Бориса Дубровского южноуральские льготники получат компенсацию