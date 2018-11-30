Много зелени: челябинцам предлагают обсудить архитектурную концепцию города

СЕГОДНЯ 12:46 2018-11-30T12:46:51+03:00

Город должен быть удобным и ярким. Фото: archconcept74.ru

В понедельник, 3 декабря, губернатору Борису Дубровскому и жителям города представят проект по преображению южноуральской столицы в преддверии саммитов ШОС и БРИКС

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50 московских архитекторов и градостроителей несколько месяцев, шаг за шагом, обследовали исторический центр города, определяя архитектурную концепцию его развития. Работу по благоустройству города стартовали по поручению губернатора Бориса Дубровского. Челябинску нужен новый облик!

Дубровский поручил Союзу архитекторов России перед утверждением концепции обсудить предложенные решения реконструкции города с жителями:

— Для Челябинска проведение саммитов ШОС и БРИКС — это ответственность, вызов и что еще важнее — наследие, которое останется горожанам. Результатом нашей общей работы должен стать город, которым мы будем гордиться.

Оценить участки архитектурной концепции можно на сайте. Сейчас для обсуждения открыты 47 объектов, в планах добавить готовые проекты по изменению ЦПКиО им. Ю. Гагарина, парка им. А.С. Пушкина, парка им. В.Терешковой. Комментарии отправят в Союз архитекторов России для редактирования проекта.

3 декабря, в 17.00, в отеле Radisson Blu, пройдет открытое обсуждение архитектурной концепции с участием губернатора Бориса Дубровского и разработчиками проекта.

В он-лайн обсуждении концепции приняли участие больше 150 тысяч человек.