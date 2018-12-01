Жителям Челябинска предлагают создать лучшую прогулочную тропу в городском бору

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-01T09:53:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Помните, как многие ругались на экотропу в городском бору? Мол, что это за «дорога на кладбище» с черными постаментами и унылыми табличками?! Так вот, сейчас у горожан есть возможность создать идеальную познавательно-прогулочную тропу. Министерство экологии области объявило конкурс на лучший авторский проект.

Участвовать могут как взрослые, так и дети. Работы будут оценены в двух возрастных категориях. Призы получат победители, занявшие первые три места.

Для участия в конкурсе нужно до 24 декабря 2018 года выслать свою работу на электронный адрес oopt_chel@mail.ru с пометкой «Конкурс на лучший авторский проект».

Оформление может быть любое. Но не забудьте придумать название тропы, сделать подробное описание тематики и предлагаемых объектов размещения.

Результаты конкурса будут объявлены 28 декабря 2018 года.

СПРАВКА «КП»

Челябинский городской бор — это ботанический памятник природы областного значения. Уникальный островной бор, сочетающий множество хвойных и лиственных пород деревьев, расположен в самом центре города Челябинска и окаймлен Шершневским водохранилищем и рекой Миасс.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.