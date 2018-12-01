Экстремал катается на сноуборде прямо по дорогам Челябинска

СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-01T13:33:37+03:00

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Зачем ехать в горы, если и в городе снега выпало немало? Наверное, так подумал челябинский экстремал и встал на сноуборд прямо на дороге. Он зацепил трос за машину и поехал.

Проезжающие мимо автомобилисты и пешеходы снимали его на телефоны. Один из очевидцев выложил видео в соцсети с подписью «Челябинцам все равно на 10-балльные пробки! Сезон сноубордов открыт!»

Внимание! Не повторяйте данный трюк. Это опасно.

Кстати, точно также летом челябинские экстремалы катаются на вейкборде (водная доска), только по лужам.

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