Экстремал катается на сноуборде прямо по дорогам Челябинска
Зачем ехать в горы, если и в городе снега выпало немало? Наверное, так подумал челябинский экстремал и встал на сноуборд прямо на дороге. Он зацепил трос за машину и поехал.
Проезжающие мимо автомобилисты и пешеходы снимали его на телефоны. Один из очевидцев выложил видео в соцсети с подписью «Челябинцам все равно на 10-балльные пробки! Сезон сноубордов открыт!»
Внимание! Не повторяйте данный трюк. Это опасно.
Кстати, точно также летом челябинские экстремалы катаются на вейкборде (водная доска), только по лужам.
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Экстремал катается на сноуборде прямо по челябинским дорогам.