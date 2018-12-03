В Челябинской области прошла акция бесплатного тестирования на ВИЧ

СЕГОДНЯ 14:23 2018-12-03T14:23:51+03:00

Две тысячи южноуральцев прошли тест на ВИЧ во время специальной акции. Фото: Архив "КП".

Изменить размер текста: A A

С 26 ноября по 1 декабря, во время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (с 26 ноября по 1 декабря) тест на ВИЧ прошли более двух тысяч южноуральцев, сообщает пресс-служба областного минздрава.

Мобильные пункты тестирования на ВИЧ развернулись в местах массового скопления людей — в торговых комплексах, крупных учебных заведениях, ночных клубах, местных поликлиниках. Мероприятия прошли в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, Карабаше, Миассе, Златоусте, Чебаркуле, Варне, Кунашаке, Карталах.

— Благодаря доступности тестирования на таких акциях у нас всегда выстраиваются очереди, но за счет грамотной организации процесса, все желающие проходят исследование и получают результаты очень быстро. Люди понимают, что узнать свой ВИЧ-статус — это так же важно, как проверить уровень глюкозы в крови и измерить давление, — говорит главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции минздрава Маргарита Радзиховская.