2018-12-04T09:42:16+03:00
Происшествия

Закрытая городская свалка в Челябинске продолжает гореть

Иногда к пожарам причастны люди
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Осенью в Челябинске закрыли городскую свалку, ресурс которой закончился еще 30 лет назад. Однако проблемы вмиг не исчезли. Сначала на город обрушился мусорный коллапс. Потом выяснилось, что помойка продолжает гореть, провоцируя смог над городом. Повлиять на ответственных решила прокуратура Челябинска.

Так с октября задокументировано семь случаев возгорания свалки. Иногда пламя разгоралось от рук человек: вероятно, бродяги жгли костры.

— Также причинами возгораний могут являться биохимические процессы, протекающие при разложении отходов и сопровождающиеся активным выделением тепла и биогаза, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Проблема в том, что раньше у чиновников был контракт на ликвидацию возгораний на свалке. Теперь приходится выкручиваться и кроме пожарных привлекать к тушению сторонние конторы. Например, строительные компании и дорожников, которые помогают техникой. Прокуратура вынесла представление врио главы Челябинска на устранение нарушений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу