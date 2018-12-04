2018-12-04T09:42:16+03:00
Происшествия

Закрытая городская свалка в Челябинске продолжает гореть

Иногда к пожарам причастны люди
Андрей АБРАМОВ
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Осенью в Челябинске закрыли городскую свалку, ресурс которой закончился еще 30 лет назад. Однако проблемы вмиг не исчезли. Сначала на город обрушился мусорный коллапс. Потом выяснилось, что помойка продолжает гореть, провоцируя смог над городом. Повлиять на ответственных решила прокуратура Челябинска.

Так с октября задокументировано семь случаев возгорания свалки. Иногда пламя разгоралось от рук человек: вероятно, бродяги жгли костры.

— Также причинами возгораний могут являться биохимические процессы, протекающие при разложении отходов и сопровождающиеся активным выделением тепла и биогаза, — объяснили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Проблема в том, что раньше у чиновников был контракт на ликвидацию возгораний на свалке. Теперь приходится выкручиваться и кроме пожарных привлекать к тушению сторонние конторы. Например, строительные компании и дорожников, которые помогают техникой. Прокуратура вынесла представление врио главы Челябинска на устранение нарушений.

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