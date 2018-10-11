В Челябинске мусорный коллапс привел к нашествию крыс

СЕГОДНЯ 21:25 2018-10-11T21:25:42+03:00

Если не принять меры, мусорный коллапс в Челябинске закончится нашествием полчища крыс.

Как с ним бороться рассказал известный ветврач и зоозащитник Карен Даллакян

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Неубранный мусор в Челябинске привел к тому, что город атаковали крысы. На этой неделе в интернете появилось видео, как стихийную свалку во дворе на Энтузиастов облюбовали мерзкие грызуны. Ролик молниеносно облетел соцсети. Жители вспыхнули — где крысы, там зараза, тут и до эпидемии недалеко.

Нашествие крыс мы обсудили в эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) с зоозащитником и руководителем челябинского приюта для животных «Спаси меня» Кареном Даллакяном. Он рассказал, что как с ним бороться, и что могут сделать жители, чтобы предотвратить появление крыс в своем дворе.

«НАДО СНИМАТЬ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО СДВИНУЛОСЬ»

Крыс во дворе «застукал» челябинец Дмитрий Брейгин. Грызуны бегают по мусорным мешкам на контейнерной площадке между домами Энтузиастов 11 и 13.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/672851" frameborder="0"></iframe> Челябинск атакуют крысы.Автор: Дмитрий Брейгин.

За кадром слышно, как к Дмитрию подходит любопытный прохожий.

— Надо снимать, чтобы что-то сдвинулось, в интернет выкладывать.

— Я для этого и записываю.

Видео Дмитрий разместил на своей странице в Фейсбуке и подписал «Я правильно понимаю, что крысы это разносчики особо опасных заболеваний? Надеюсь, соответствующие службы отреагируют».

На кадрах видно, что на помойке питаются уже с десяток крыс. Еще недельку мусор полежит, и на пир придет крысиная армия.

— На мусорных площадках стали появляться крысы, потому что это их стихия. Остатки еды в мусорках — это и есть кормовая база для безнадзорных животных. Днем ею питаются собаки, кошки, голуби, вороны. А ночью начинается трапеза грызунов. Сколько веков люди с ними борются, но они приспосабливаются ко всем условиями. Город для них — идеальная среда существования, — говорит Карен Даллакян.

— На видео бегают белые крысы, это что — альбиносы?

— Это не альбиносы, а обычные декоративные крысы. Бывает, их выбрасывают, бывает, они убегают и потом скрещиваются с уличными грызунами. Крысы очень шустрые, могут убежать из любой клетки. Был случай у одного знакомого владельца зоомагазина. Вез крыс на продажу, штук 200, и они убежали из машины, прогрызли себе ходы.

Город для крыс — идеальная среда существования. Фото: кадр с видео.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ КРЫС

— Крысы размножаются с геометрической прогрессией. Однозначно надо подключать службы, которые занимаются уничтожением этих паразитов. Начинать дератизацию — раскладывать отраву для них. Управляющие компании, которые этим займутся, обязательно должны предупредить жильцов об уничтожении грызунов. Яды выпускают в виде приманки, она вкусная и аппетитно пахнет, приманивает любого животного, не только крысу. Ее могут съесть и домашние питомцы. Нужно развешивать объявления, чтобы владельцы собак обходили стороной места травли.

Яды тоже нужно выбирать основательно. Чтобы не было так — потравили крыс, и куча их трупов валяется. Это биологический отход, он выделяет трупный яд. Нужно комплексно подойти к этой проблеме.

— Может, есть какие-то современные яды, которые позволяют избавиться от крыс без трупов на площадках?

Крысы настолько умные существа, что умирая, они предупреждают сородичей покинуть опасное место. Их труп выделяет особое вещество, оно как стоп-сигнал для других — уходи, здесь опасно. Сейчас есть современные яды, которые заставляют крысу умирать не где-то рядом, а уходить, например, под землю.

В ереванском зоопарке использовали яд, привезенный из Франции. Он поднимает температуру у крысы и крыса начинает глубоко копать под землю, потому что там прохладно и там уже умирает — сама себя хоронит. Нужно запомнить, сегодня мусор — завтра зараза.

— Могут ли сами жильцы что-то сделать, чтобы избавиться от крыс?

— Хорошо упаковать остатки еды. А еще можно насыпать в мусорный пакет хлорки, чтобы сбить запах пищи. Животных отпугнет хлорка.

КРЫС УНИЧТОЖИЛИ

Сегодня, 11 октября, в СМИ появилась информация, что, по мнению городской администрации, случаи с крысами на дворовых мусорных площадках единичные. Проблему с мусором на Энтузиастов власти незамедлительно решили: грызунов уничтожили, мусор убрали. Это подтвердил и автор видео Дмитрий.

— Можно сказать, спасибо всем причастным: чиновникам, общественникам, журналистам. Мусорка между домами Энтузиастов 11 и 13 убрана, стоят новые контейнеры. Конечно, не все идеально, но результат явно виден, — написал он на своей странице в соцсетях.

Крыс на контейнерной площадке видели и возле детского сада «Березка» по улице Чичерина, 15А. Об этом нашей редакции рассказали обеспокоенные родители. Они боятся, что как только выпадет снег, грызуны переберутся в садик.

Кстати, в этом году в новогодний ледовый городок в Копейске украсит фигура мышиного короля. Проект уже утвердили в администрации. Если проблема мусора во дворах не решится в ближайшее время, мышиный король бод боком Челябинска будет очень символичен.

Эта свалка находится возле детского сада «Березка» по улице Чичерина, 15А. Здесь тоже видели крыс. Фото: читатель КП.

НА ЗАМЕТКУ

Куда жаловаться, если на мусорной площадке появились крысы?

— Если вы обнаружили появления грызунов на контейнерной площадке, сообщите об этом в свою управляющую компанию и в администрацию города. Во двор выедут специалисты и проведут дератизацию — уничтожение грызунов, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

КСТАТИ

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