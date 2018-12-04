2018-12-04T13:04:59+03:00
Происшествия

В Челябинске маршрутчик вышвырнул из машины бабушку, которой не хватило денег на проезд

Свидетели этого происшествия написали заявление в полицию
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель маршрутки вышвырнул бабушку на снег.Водитель маршрутки вышвырнул бабушку на снег.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ЧП произошло в маршрутном такси №300, которое возит пассажиров из Долгодеревенского в Челябинск. В маршрутку набился народ, все заплатили за проезд, кроме одной пожилой пассажирки. У бабушки просто не хватило денег. Дальше начался какой-то ужас.

— Водитель стал кричать и требовать, чтобы старушка вышла. Когда другие пассажиры предложили заплатить за нее, он не согласился. На одной из остановок маршрутчик накинулся на бабушку и с силой вытолкнул из машины. Бабушка упала на снег. Водитель закрыл дверь и поехал дальше, а старушка так и лежала там, — говорят очевидцы.

Люди на остановке помогли пенсионерке встать, а затем посадили на автобус.

После произошедшего очевидцы написали заявление в полицию. Сейчас неадекватного водителя ищут.

— Инцидент произошел в Металлургическом районе, в поселке Каштак. От очевидца случившегося принято заявление. Оно зарегистрировано, сейчас проводится проверка, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

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