2018-12-05T08:39:36+03:00
Происшествия

На известного ученого в Челябинске совершено нападение

Налетчик был в военной форме
Андрей АБРАМОВ
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На Александра Фокина напали, но полиция отреагировала не оперативно. Фото: Андрей АБРАМОВНа Александра Фокина напали, но полиция отреагировала не оперативно. Фото: Андрей АБРАМОВ
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На челябинского историка и преподавателя Александра Фокина напал неизвестный утром 5 декабря. Об этом ученый рассказал «Комсомольской правде» — Челябинск».

— Я был у себя возле дома в Парковом. Хотел отследить бездомную кошку, чтобы отдать на передержку. Ко мне подходит молодой парень, одет в форму летного училища. Взгляд как у пьяного или под веществами, — рассказывает Фокин.

Незнакомец попросил мобильник позвонить. Преподаватель ответил, что сотового у него нет, только плеер.

— Он потребовал показать его. Я отказался. Тогда он схватил меня и замахнулся. Я вывернулся и поспешил укрыться в ближайшем магазине. Парень за мной: продолжил хвать за одежду. В магазине в помощи отказали, — продолжает историк.

Фокин позвонил 112. Сначала сбрасывали. Потом дозвонился до дежурного. Услышав разговор, агрессор поспешил ретироваться.

— Он шел медленно. Если бы наряд быстро приехал — успели бы задержать. Но прошел час и никого нет. Телефоны дежурной части Курчатовского райотдела молчат. Я остался цел, толька шапка порвалась. А если бы у него был нож?

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