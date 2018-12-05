2018-12-05T14:22:13+03:00
Общество

Медведь-шатун, замеченный возле Снежинска, улегся в берлогу

Егеря наставили вокруг фотоловушки и предупреждающие знаки
Инна КУМЕЙКО
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Милка спит, тише!Милка спит, тише!Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Еще на днях искал укромный уголок, а сегодня уже спит. Егеря, чиновники администрации Снежинска и специалисты министерства экологии Челябинской области выдохнули спокойно. Мишка-шатун вырыл себе берлогу и завалился спать.

Несколько дней крупный медведь бродил по лесу на территории Снежинка. Как он попал за колючку (закрытый город обнесен «егозой) — непонятно, ведь через проволоку и человек не проникнет!

— Все эти дни за медведем наблюдали егеря. Запускали в небо дрон, чтобы узнать, как себя ведет медведь. Он сидел на снегу на подстилке из веток, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник Управления экологического просвещения министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Люди не могли решить, что делать с хищником. Из-за бодрствования он может быть голоден и агрессивен. Пока раздумывали, мишка выкопал берлогу и завалился спать.

Чтобы хищника не потревожили, по периметру берлоги установлены фотоловушки и предупредительные знаки. Пусть спит до весны.

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Под Снежинском бродит медведь-шатун.

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