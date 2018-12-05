2018-12-05T14:28:04+03:00
Общество

Челябинская область намерена развивать сотрудничество с китайской провинцией Чунцин

Протокол подписали губернатор Борис Дубровский и вице-губернатор Лю Гуйпин
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На встрече глав регионов государств-членов ШОС губернатор Борис Дубровский подписал протокол о намерениях развития и укрепления сотрудничества между Правительством Челябинской области и Народным Правительством города Чунцин КНР.

Чунцин - древний город даже по китайским меркам, ему больше трех тысяч лет. Чуньцин - один из самых больших городов не только Китая, но и мира: в нем живет более 30 млн человек.

Подписано и Соглашение о сотрудничестве между Центром развития туризма Челябинской области и Китайской Международной Инвестиционной Корпорацией «ХУАМИН».

В среду, 5 декабря, в Челябинске проходит ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов государств-членов ШОС. В Челябинск прибыло более 100 гостей из Индии, КНР, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и России. Челябинск посетили главы почти двадцати регионов стран ШОС.

Напомним, создать площадку для развития регионального взаимодействия стран-участников ШОС выступил губернатор Борис Дубровский. Мероприятие стало новым форматом международного регионального взаимодействия.

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