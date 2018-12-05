2018-12-05T14:56:13+03:00
Общество

В Челябинске пройдет круглый стол по коррупции

Разговор приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря
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Антикоррупционный стол пройдет в Правительстве Челябинской области. Фото: pravmin74.ruАнтикоррупционный стол пройдет в Правительстве Челябинской области. Фото: pravmin74.ru
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В пятницу, 7 декабря, в Правительстве Челябинской области состоится круглый стол по взаимодействию органов власти и общественными организациями в противодействии коррупции. С докладом выступит заместитель Губернатора — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын и руководители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, «Деловая Россия» и «За возрождение Урала».

Участники обсудят вопросы недопущения коррупционных правонарушений, соблюдение государственными и муниципальными служащими антикоррупционных стандартов поведения, законодательное регулирование в этой сфере и меры ответственности.

Кстати, 9 декабря в России отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Впервые эта дата появилась в календаре в 2004 г, когда страна присоединилась к Конвенции ООН против коррупции.

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