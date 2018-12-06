2018-12-06T20:19:01+03:00
Происшествия

«Просто помог выйти»: челябинский маршрутчик, вышвырнувший старушку из машины, рассказал свою версию случившегося

По его словам, бабушка была пьяна
Валентина ВАГАНОВА
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В происшествии разбирается полиция.В происшествии разбирается полиция.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Водитель маршрутного такси №300, вытолкнувший пожилую пассажирку из салона, заявил, что все никакого грубого обращения не было. Он просто помог старушке выйти на нужной ей остановке.

— По его словам, эта женщина постоянно ездит по этому маршруту и выходит на одной и той же остановке. В этот раз от нее пахло алкоголем, и она не могла выйти самостоятельно. Водитель помог ей выбраться из салона на той остановке, где она всегда выходила, — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Однако пассажиры говорят, что маршрутчик накинулся на пенсионерку и с силой вытолкнул из машины. Бабушка упала на снег. Люди на остановке помогли ей встать, а затем посадили на автобус. Позже выяснилось, что у старушку инвалидность и она плохо разговаривает.

Напомним, ЧП произошло в маршрутном такси №300, которое возит пассажиров из Долгодеревенского в Челябинск. Очевидцы утверждают, что водитель вышвырнул из машины бабушку, потому что у нее не хватило денег на проезд. Пассажиры предлагали за нее деньги, но тот пошел на принцип.

Свидетели этого происшествия написали заявление в полицию. Сейчас идет проверка.

Руководитель предприятия заверил министерство, что если вина водителя будет доказана, то его уволят.

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