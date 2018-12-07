2018-12-07T04:07:10+03:00
Общество

3000 рублей за подпись: в Магнитогорске управляющая компания решила подкупить жильцов

Предложение рассылают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
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Скрин из переписки, соцсети.Скрин из переписки, соцсети.
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Управляющие компании ведут друг с другом настоящие войны. А на войне, как говорится, все средства хороши. Вот такое письмо рассылает в соцсетях представитель неизвестной «управляйки» жильцам одного из домов в Магнитогорске:

— Мне нужен собственник квартиры с Коробова, 18. Если вы или ваши знакомые с этого дома таковыми являетесь, то от вас нужно всего-лишь пару подписей. Нам нужно организовать опрос жителей, чтобы ваш дом перешел в нашу управляющую компанию. Вам нужно только подписать протокол собрания. Ваша подпись будет стоить 3000 рублей, — написала некая Надежда в личных сообщениях ;жителюдома Ирине.

В ответ на отказ Надежда дерзко заявила: «Не вы — так другие. Деньги на дороге не валяются». Ирина выложила скрин переписки в соцсети.

Люди в комментариях возмущены наглостью такого подкупа жильцов. Советуют жаловаться в управление ЖКХ и администрацию города.

— Пора начинать штудировать жилищное, гражданское и уголовное законодательство, — прокомментировал пост представитель управляющей организации дома, намекая на незаконность действий конкурентов.

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