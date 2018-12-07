2018-12-07T10:28:40+03:00
Происшествия

В Челябинске осуждены инженеры, по вине которых погибли две работницы

Женщины отравились ядовитыми парами в канализационно-насосной станции
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ЧП случилось в июне 2016 года. Тогда работница сетей водонапорно-канализационного хозяйства в Курчатовском районе спустилась в грабельное отделение канализационно-насосной станции. У женщины не было необходимыми средствами индивидуальной защиты. Канализационный коллектор не был оборудован приборами-газоанализаторами и аварийной сигнализацией.

Вдохнув насыщенный ядовитыми парами воздух, женщина потеряла сознание. Ей на помощь спустилась сотрудница-машинист и тоже лишилась чувство. Из-за отравления скопившимся под землей метаном обе работницы погибли.

После трагической гибели женщин было возбуждено уголовное дело. На скамье подсудимых оказались отвечающие за безопасность труда — мастер и начальник участка.

Курчатовский районный суд признал их виновными в нарушении требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева, суд приговорил каждого виновного к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

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