Туристы из Челябинска застряли на китайском острове Хайнань

СЕГОДНЯ 09:31 2018-12-08T09:31:04+03:00

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Туристы из Челябинска не могут вернуться домой с китайского острова Хайнань. Как оказалось, туроператор «Жемчужная река» не оплатил авиаперевозчику обратные билеты, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Сесть в самолет южноуральцы надеялись еще в пятницу, 7 декабря, около часа дня. Однако вместо регистрации на рейс их пригласили сесть в автобусы и увезли на экскурсию в сафари-парк. Эта поездка закончилась тем, что туристы несколько часов просидели в автобусах без еды и воды, без мобильной связи. И только к ночи их разместили в местной гостинице.

Оказалось, что туроператор не проплатил дорогу назад. Тем не менее, южноуральцев обещают отправить в Челябинск в субботу, 8 декабря.

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