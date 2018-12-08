2018-12-08T10:08:53+03:00
Общество

Полеты на остров Хайнань из Челябинска приостановлены

Туроператор не в силах оплачивать перелеты
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинцы, купившие туры в Китай, могут остаться без отпуска.Челябинцы, купившие туры в Китай, могут остаться без отпуска.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авиакомпания «ИрАэро» приостановила полеты в города Хайкоу и Санью, которые находятся в китайской провинции Хайнань. Туроператор «Жемчужная река», бронировавший места на этих рейсах, перестал оплачивать перелеты, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

— Накопилась задолженность за рейсы в Хайкоу и Санью, которые уже выполнены. График платежей нарушается систематически. С пятницы, 7 декабря, «ИрАэро» приостанавливает программу полетов в Санью и Хайкоу, а также перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам, в том числе в Хабаровск, Челябинск, Уфу, Санкт-Петербург, Самару, Казань, Кемерово и в Москву до полного погашения существующей задолженности, — замечают в пресс-службе.

Туристов из Челябинска, застрявших в Китае, все-таки обещают вернуть на родину в субботу, 8 декабря.

Всего в Китае сейчас находятся около 1,5 тысяч туристов из России, отправленных на отдых туроператором «Жемчужная река».

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