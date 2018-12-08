В центре Челябинска осквернили арт-объект с изображением Пушкина

8 Дек. 16:07 2018-12-08T16:28:54+03:00

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Неизвестные люди испортили арт-объект, находящийся на Алом поле в Челябинске. Они закрасили серой краской один из технических ящиков, на которых изображен портрет Пушкина и дополняющий его зимний пейзаж, сообщает сообщество «Челябинский урбанист» в социальных сетях.

— Мы прибежали, когда уже начали закрашивать Пушкина. Спасибо подписчикам, которые сообщили нам об этой дикости! — пишут активисты сообщества «Челябинский урбанист». — Маляры сказали, что они подрядчики. Заказчика не знают, название своей организации отказались говорить!

Фото: сообщество "Челябинский урбанист".

— Как же это по-скотски и в стиле этой серой слизи, принимающей решения, — негодуют урбанисты. — Ой, зря. Теперь ждите нашу артиллерию. Челябинцам предстоит узнать нечто важное.

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