2018-12-08T16:28:54+03:00
Общество

В центре Челябинска осквернили арт-объект с изображением Пушкина

Неизвестные закрасили серым цветом зимний пейзаж за портретом поэта
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: сообщество "Челябинский урбанист".Фото: сообщество "Челябинский урбанист".
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Неизвестные люди испортили арт-объект, находящийся на Алом поле в Челябинске. Они закрасили серой краской один из технических ящиков, на которых изображен портрет Пушкина и дополняющий его зимний пейзаж, сообщает сообщество «Челябинский урбанист» в социальных сетях.

— Мы прибежали, когда уже начали закрашивать Пушкина. Спасибо подписчикам, которые сообщили нам об этой дикости! — пишут активисты сообщества «Челябинский урбанист». — Маляры сказали, что они подрядчики. Заказчика не знают, название своей организации отказались говорить!

Фото: сообщество "Челябинский урбанист".

Фото: сообщество "Челябинский урбанист".

— Как же это по-скотски и в стиле этой серой слизи, принимающей решения, — негодуют урбанисты. — Ой, зря. Теперь ждите нашу артиллерию. Челябинцам предстоит узнать нечто важное.

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