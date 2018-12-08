2018-12-08T17:05:22+03:00
Общество

Высоченную ель для главной площади Чебаркуля спилили прямо на соседней улице

От такого решения местной власти жители в шоке
Лидия ПЕСКОВА
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Под Чебаркулем красивейший лес, но рубить елку решили в самом центре города.Под Чебаркулем красивейший лес, но рубить елку решили в самом центре города.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Сказать, что жители Чебаркуля удивлены, — ничего не сказать. Они в шоке! Похоже, местные чиновники приняли самое абсурдное решение в истории Чебаркуля. Чтобы украсить главную площадь к Новому году, они спилили высоченную ель, которая украшала соседнюю улицу, сообщает сообщество «Вестник правды» в социальных сетях.

— Нормальных объяснений этому событию нет. Если они и есть, в администрации Чебаркуля горожанам о них не сказали. В пятницу утром на пересечении улиц Ленина и Крупской спилили ель. Красивое большое дерево теперь украшает главную площадь Чебаркуля, — замечают в сообществе. — Возмущению нет предела. Зачем пилить здоровую ель на центральной улице города, чтобы выбросить ее через месяц?

Поступок чиновников горячо обсуждают в социальных сетях. И, естественно, в комментариях — ни одного слова поддержки, чиновников осуждают.

Похожий по своей абсурдности случай произошел в Челябинске. Здесь на главной улице города неизвестные, якобы, по заказу какой-то организации, закрасили серой краской часть триптиха, посвященного Пушкину.

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