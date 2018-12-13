Чиновник, давший указание срубить елку для главной площади Чебаркуля, будет уволен

СЕГОДНЯ 05:47 2018-12-13T05:47:21+03:00

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В прошлую пятницу, 7 декабря, на главной площади Чебаркуля установили шикарную елку. И в тот же день блогеры рассказали, что привезли ее не из леса, а срубили тут же, на перекрестке двух крупных улиц. Виновный в этом чиновник будет уволен, сообщает сообщество «Типичный Чебаркуль» со ссылкой на администрацию города.

Служебное расследование показало, что изначально ответственное за елку управление ЖКХ собиралось пустить под нож другое дерево, которое мешает ремонтным работам. Но потом оказалось, что эта ель не подходит для праздника. Не подумав о последствиях, коммунальщики спилили здоровую ель у дома № 30 по улице Ленина.

После того, как история стала достоянием гласности, глава города Сергей Ковригин решил уволить начальника управления ЖКХ. До конца этой недели тот должен сдать все дела. А весной местные власти пообещали компенсировать потерю дерева высадкой молодых саженцев. Также в следующем году чебаркульцы будут сами решать, какую елку им устанавливать на главной площади — искусственную или живую.

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