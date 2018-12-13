На северо-западе Челябинска поймали маршрутчика-наркомана

СЕГОДНЯ 17:28 2018-12-13T17:28:43+03:00

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В четверг, 13 декабря, у дома № 60 по улице Чайковского одна маршрутка ударила сзади вторую. Когда на место приехали сотрудники дорожной инспекции, оказалось, наказывать нужно обоих водителей, сообщает отделение пропаганды ГИБДД города.

Виновнику ДТП, 34-летнему рулевому маршрутного такси № 48 придется ответить за то, что нарушил дистанцию. А 44-летнему водителю маршрутного такси № 96 — за то, что вел машину в состоянии наркотического опьянения. Маршрутчика-наркомана и его начальника оштрафуют.

Сообщается также, что в аварии пострадала женщина-пассажир. В госпитализации она не нуждается, даме назначили амбулаторное лечение.

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