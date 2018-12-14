В Челябинской области стартовал Год театра

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-14T10:57:53+03:00

Год театра в Челябинской области открылся в театре оперы и балеты имени Глинки. Фото: gubernator74.ru

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На Южном Урале развернулась «культурная революция». До 3,5 миллиардов рублей, по решению губернатора, увеличено финансирование мероприятий по развитию культуры и театральной деятельности в следующем году. Деньги поступят из областного бюджета.

Помимо театральных премьер в 2019 году капитально отремонтируют фасады оперного и драматического театров в Челябинске.

— Челябинская область — театральный регион, с большими традициями, со своей театральной школой. Южноуральцы ценят и любят театр, понимают профессиональную работу актеров, гордятся их успехами и яркими именами, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский, обращаясь к актерам и работникам театров региона. Их пригласили на торжественное открытие Года театра.

Напомним, что впервые за предыдущие десятилетия все областные театры сезон 2018-2019 начали с премьер. На постановочную часть из областного бюджета Борис Дубровский направил 50 млн руб. Зрителям представлено рекордное число премьерных спектаклей — 35. Например, театр оперы балета поставил оперу «Паяцы». В спектакле принимают участие также воспитанники детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна.