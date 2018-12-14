2018-12-14T10:57:53+03:00
Общество

В Челябинской области стартовал Год театра

Губернатор Борис Дубровский открыл большой праздник в академическом театре оперы и балета
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Год театра в Челябинской области открылся в театре оперы и балеты имени Глинки. Фото: gubernator74.ruГод театра в Челябинской области открылся в театре оперы и балеты имени Глинки. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

На Южном Урале развернулась «культурная революция». До 3,5 миллиардов рублей, по решению губернатора, увеличено финансирование мероприятий по развитию культуры и театральной деятельности в следующем году. Деньги поступят из областного бюджета.

Помимо театральных премьер в 2019 году капитально отремонтируют фасады оперного и драматического театров в Челябинске.

— Челябинская область — театральный регион, с большими традициями, со своей театральной школой. Южноуральцы ценят и любят театр, понимают профессиональную работу актеров, гордятся их успехами и яркими именами, — подчеркнул губернатор Борис Дубровский, обращаясь к актерам и работникам театров региона. Их пригласили на торжественное открытие Года театра.

Напомним, что впервые за предыдущие десятилетия все областные театры сезон 2018-2019 начали с премьер. На постановочную часть из областного бюджета Борис Дубровский направил 50 млн руб. Зрителям представлено рекордное число премьерных спектаклей — 35. Например, театр оперы балета поставил оперу «Паяцы». В спектакле принимают участие также воспитанники детской школы вокального искусства под руководством заслуженного артиста РФ Бориса Каплуна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса
На штрафстоянке в Челябинске поставят кулер с водой и скамейки
Директор казенной гостиницы в Челябинской области получил судимость из-за бесплатного люкс-номера
Грузовик въехал в трамвай в Челябинске
В Копейске вандалы утащили колокол с памятника ликвидаторам чернобыльской аварии
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два водителя
Житель Магнитогорска разбил на крыльце супермаркета все покупки и ему бесплатно дали новый товар
Движение маршруток по Парковому продлили и перенесли конечную
Житель Челябинска вскрыл авто и выкрал оттуда фейерверков на 200 000 рублей
В Магнитогорске из кранов в жилом доме льется чай и коньяк
Жителей Челябинска ужаснули чумазые горки
На Южному Урале молодая мать убила ножом годовалого ребенка
Прима Ла Скала сдала нормы ГТО в Челябинской области
За убийство женщины в лифте южноуралец отправится в колонию на 16 лет
В машине, где погибли четверо жителей Челябинской области, чудом выжила собака
На окраине Челябинска разом выключили 20 лифтов
Пропавшая в Челябинске школьница с татуировкой розы на руке нашлась
Челябинцам предлагают подарить дрова одиноким старикам
Около здания правительства Курганской области неизвестный кинул подозрительную сумку
Renault Сатурн исполняет мечты!
Обвиняемый в краже житель Магнитогорска прятался от суда в шкафу