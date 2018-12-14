2018-12-14T12:28:42+03:00
Дом. Семья

Челябинский тигр Жорик хочет жениться

Невесту собираются искать по всей стране
Ольга АНТОНОВА
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Тигренок Жорик сегодня - роскошный красавец. Фото: Карен Далалкян.Тигренок Жорик сегодня - роскошный красавец. Фото: Карен Далалкян.
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В хабаровском Центре реабилитации диких животных «Утес» челябинский тигренок Жорик живет восемь лет. В своей трудной жизни он перенес две клинические смерти и 19 сложнейших операций.

В мае будущего года тигр, спасенный челябинским ветврачом Кареном Даллакяном, отметит десять лет. Теперь в роскошном хищнике никто не узнает маленького замухрышку, каким он попал на операционный стол ветклиники Даллакяна с тяжелейшим сепсисом. Об увечье напоминает искалеченная половина морды. А в остальном, Жорик — прекрасный образец амурского тигра.

Все у тигра хорошо. За исключением одного — он скучает от одиночества. Потому Фонд зоозащиты «Спаси меня!» Карена Даллакяна объявил 2019 год годом тигра Жорика.

— Нашему тигру нужна невеста! Подойдет самка из реабилитационного центра, зверинца, зоопарка. Жорик взрослый, требуется удовлетворить физиологические потребности, иначе будут проблемы со здоровьем, — сказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск Карен Даллакян.

Невесту будут искать повсюду. И деньги: доставить хищницу в Хабаровский край — задача затратная. Желающих помочь Карен просит связаться с Фондом зоозащиты «Спаси меня!». Тел. +7 908 078 88-28

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