2018-12-16T09:51:57+03:00
Общество

Борис Дубровский извинился перед челябинцем за директора хоккейного клуба «Трактор» Сеничева

В качестве компенсации за резкие слова подчиненного глава региона пригласил активиста-колясочника обсудить состояние городской среды
Инна КУМЕЙКО
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Николай Ольховский - человек активной жизненной позиции. Фото: группа "Челябинский урбанист".Николай Ольховский - человек активной жизненной позиции. Фото: группа "Челябинский урбанист".
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Челябинец Николай Ольховский — человек активной жизненной позиции, несмотря на ограниченные физические возможности. По Челябинску молодой человек передвигается на коляске и часто заявляет о недоступности городской среды. Пандусов или нет, или, в основном, они неудобные, ступени и бордюры высокие. А зимой повсюду нечищеный снег или огромные валы на обочинах. Через них человеку на двух ногах перешагнуть трудно. Как же быть колясочнику?

Ольховский — активист движения «Челябинский урбанист». Вместе с единомышленниками Николай снимает ролики о минусах городской среды в Челябинске, пытается добиться перемен к лучшему.

После острой дискуссии в эфире радио «Комсомольская правда» - Челябинск» 95,3 FM урбаниста Льва Владова и вице-губернатора Вадима Евдокимова о финансировании хоккейного клуба «Трактор» Ольховский обратился в Генеральную прокуратуру по поводу работы руководства клуба. Он попросил проверить прозрачность схем финансирования «трактористов». Вскоре на Николая вышел некто, представившийся директором ХК «Трактор» Иваном Сеничевым.

— Звонящий мне угрожал за то, что я обратился в Генпрокуратуру и пообещал засудить. Жесть! — сообщил Николай на своей страничке в соцсетях.

И тут накаленная ситуация развернулась неожиданным образом. Николаю Ольховскому позвонил губернатор, президент ХК «Трактор» Борис Дубровский.

Дубровский принес извинения за выплеснутые накануне эмоции директором клуба. Как сообщает телеграм-канал «Молнии Дубровского», глава региона отметил, что общественный контроль необходим, и каждый гражданин вправе им заниматься.

Борис Дубровский и Николай Ольховский договорились о личной встрече, на которой обсудят состояние и развитие городской среды

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