2018-12-17T03:29:32+03:00
Общество

Житель Миасса спас город от отравления токсичной форелью

И стал одним из немногих, кто дал отпор торговым сетям
Лидия ПЕСКОВА
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Сообщество "Инцидент Миасс" в социальных сетях.Сообщество "Инцидент Миасс" в социальных сетях.
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Жителю Миасса пришлось поневоле стать супергероем и спасать родной город от отравления токсичной рыбой. Свою историю он тем же вечером описал в социальных сетях.

Началось все с того, что мужчина купил в супермаркете дорогую форель. Рыба продавалась в термоупаковке, поэтому оценить ее свежесть удалось только дома.

— Пришел домой, вскрыл — протухшая! — рассказывает мужчина. — Поехал в магазин с просьбой вернуть мне деньги за испорченный товар.

Однако деньги рассказчику не вернули и предложили взять другую упаковку.

— Я заставил ее вскрыть при мне — форель протухшая. И в третьей тоже! Вся партия с протухшей рыбой!

В итоге деньги мужчине вернули. А вскрытую рыбу отправили в мусорное ведро.

Читатели сообщества «Инцидент Миасс» признаются, что не раз попадали в подобные ситуации, но никогда не возвращались для разборок и не просили уничтожить всю партию испорченного товара. Настойчивость этого покупателя будет для них примером. Так что, можно сказать, что вечер он потратил не зря.

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