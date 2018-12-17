Исторический особняк в центре Челябинска продают за 1 рубль

17 Дек. 14:03 2018-12-17T14:03:00+03:00

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Министерство имущества Челябинской области продает исторический дом по адресу Цвилинга, 8. Он расположен в самом центре Челябинска. Любой желающий может приобрести его. Стартовая цена — 1 рубль. Проведение конкурса запланировано на 2019 год.

Ранее дом дважды пытались продать на аукционе. Первый раз стартовая цена превысила 13 млн., второй раз опустилась на пару сотен ниже. Но торги признали несостоявшимися.

— Поступали просьбы обществеников о безвозмездной передаче здания для восстановления и размещения в нем объектов культуры. Поскольку продавать объекты, которые включены в реестр объектов культурного наследия, на аукционе нельзя — принято решение о проведении конкурса, — рассказал глава минимущества и природных ресурсов области Алексей Бобраков.

От аукциона конкурс отличает важная деталь. При первом варианте побеждает предложивший большую цену. Во втором случае — предложивший лучшие условия использования имущества.

Особняк обветшал. Победитель конкурса должен отреставрировать его до первоначального состояния. Согласно закону начальная цена продажи такого объекта устанавливается равной одному рублю. На покупателе обязанность ежеквартально отчитываться о ходе работ. На реконструкцию дают год.

Земля под зданием не подлежит продаже, поскольку относится к культурном слою. Но новый владелец здания может рассчитывать на долгосрочную аренду. Сделано это для того, чтобы особняк не снесли и не отстроили на его месте новодел.

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