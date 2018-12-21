2018-12-21T05:01:54+03:00
Общество

Жители Нязепетровска своими силами строят ледовый городок в центре города

Горожане каждый день собираются после работы, мастерят красочные фигуры из снега и льда
Валентина ВАГАНОВА
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Городок откроют совсем скоро.Городок откроют совсем скоро.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В группе во ВКонтакте «Подслушано Нязепетровск» еще в ноябре появился пост с идеей сделать ледовый городок силами жителей. Горожане шустро подхватили предложение. Сложилась группа активистов, около 200 человек — работа закипела. После работы жители стали собираться, дружно создавать снежные и ледяные скульптуры.

Строительство идет в основном по вечерам, после работы. Фото: Екатерина Гусева.

Строительство идет в основном по вечерам, после работы. Фото: Екатерина Гусева.

Доброе дело поддержали местные власти и городские предприятия. Помогли «стройматериалами» и спецтехникой. Краностроительный завод специально для городка смастерил большую праздничную иллюминацию — оленью упряжку.

«Стройматериалами» и спецтехникой помогли местные власти и организации. Фото: Екатерина Гусева.

«Стройматериалами» и спецтехникой помогли местные власти и организации. Фото: Екатерина Гусева.

— Тематика городка — сказка «Три поросенка». Но снежными фигурами поросят мы не ограничились, есть у нас волк, медведь, заяц, сова, гномы, сейчас в работе две птицы. Скинулись деньгами, закупили гирлянды и светодиодные ленты. Многие принесли старые гирлянды из дома. В команде замечательные электрики, которые их отремонтировали и пустили в дело. Так появились подсвечиваемые объекты, пока их восемь — горка, иллюминации на стенах зданий, фигура 2019 и другие. Будут еще скульптуры, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» одна из организаторов строительства Екатерина Гусева.

Все фигурки будут красочными. Фото: Екатерина Гусева.

Все фигурки будут красочными. Фото: Екатерина Гусева.

Фигурки вырезают не профессионалы, просто люди с золотыми руками. Это их первый опыт в снежной скульптуре.

На памяти нязепетровцев ледового городка в городе не было с 90-х годов. Площадь, конечно, украшают к празднику, но скромно — елка, горка, надувные новогодние фигуры да иллюминация. То, что возводят сейчас — большой новогодний подарок для всех жителей.

Здорово получилось! Фото: Екатерина Гусева. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Здорово получилось! Фото: Екатерина Гусева.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Активисты планируют завершить «снежную стройку» на этих выходных. Говорят, если ледовый городок благополучно «переживет» праздники, его строительство станет доброй новогодней традицией.

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