В Челябинске состоялся марш матерей против смога за чистый воздух

СЕГОДНЯ 12:39 2018-12-23T12:57:12+03:00

Несмотря на мороз, на Кировку пришло много народу. Многие с маленькими детьми.

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Колонна из более чем ста горожан собралась у «нулевой версты» на Кирове в воскресенье, 23 декабря, в 14.00. Марш матерей, не политизированный в мирный, как подчеркивают организаторы, проходит под девизом «Дайте детям дышать!», «Не видели Париж, но задыхаемся», «Челябинск — не газовая камера!». Несмотря на мороз в -19 градусов, многие пришли на митинг с детьми.

Звуковым фоном прохождения колонна стали громкие вопли уличного радио. Митингующим приходилось перекрикивать динамики.

От «нулевой версты» колонна «Марша матерей» прошла к площади Ярославского перед театром оперы и балета. Сейчас люди стоят на Кировке, на перекрестке ул. Кирова и ул. Труда.

— Мероприятие состоялось, это главное. Спасибо всем неравнодушным, тем, кто решил участвовать, — сказал один из организатором «Марша матерей» челябинец Андрей Костенко.

В сосцсетях анансиовали участие митинга московского политика Никиты Исаева. Накануне в соцсетях Исаев опубликовал свое фото, сделанное на пр. Ленина напротив ледового городка. В своем телеграм-канале Исаев сообщил: «Я буду вместе с челябинцами отстаивать их право на чистый воздух».

Митинг продлился менее 40 минут.