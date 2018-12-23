Под Челябинском на трассе дальнобойщик спас сбитую кем-то собаку
ЧП с собакой, как сообщает группа «Подслушано в Пласте», сдучилось около 14.15 накануне, 21 декабря. На дороге около Южноуральска, на спуске к мосту, лежала сбитая кем-то собака породы лайка или хаски.
Собака прижималась к металлическому отбойнику, громко скулила и время от времени поднималась на передние лапы в надежде, что ее кто-то заметит.
— Вот мы с мамой ее и заметили. Остановились, пытались поднять и погрузить в машину, чтобы отвезти в ветклинику, но не смогли. Стали голосовать в надежде, что кто-нибудь остановится и поможет. Стояли у собаки 1,5 часа. Мороз — минус 18. Сотни машин пронеслось мимо! Но мир не без добрых людей! Остановился водитель фуры (имя, к сожалению, не знаю), которому чтобы подъехать к нам, пришлось уйти на разворот и сделать круг. Он помог погрузить собаку в машину, — рассказала жительница Пласта Диана Динисламова.
Сейчас собака в ветклинике в Южноуральска. Это молодой кобель, на шее у него ошейник.
— Если не найдутся прежние хозяева, собаке нужна будет передержка на время реабилитации и поиска новых хозяев. Хочу поблагодарить неравнодушного водителя фуры и пожелать ему огромного здоровья! Я верю, что мир больше состоит все-таки из добрых людей! — благодарит помощника девушка.
Диана оставила телефон для связи: 8-932-017-55-32 8-951-484-59-69.
Сейчас молодой пес в клинике. Спасибо, люди! Фото: Диана Динисламова.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06