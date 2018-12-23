В Магнитогорске 143 автомобиля выстроились в огромные часы

СЕГОДНЯ 18:31 2018-12-23T18:45:52+03:00

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А говорят, что на Южном Урале только суровые мужики живут. Между тем, столице металлургической промышленности, Магнитогорске, автомобилисты устроили романтичный предпраздничный флешмоб.

На пустынной площади города, уже в ночное время, 143 машины выстроились в круг, изобразив гигантские часы. Были и стрелки, заведенные на 23.55, и отметки на циферблате. Были цифры 2018 - 2019, символизирующие преемственность времени.

Автомобили мигали фарами, потому вид, снятый с квадрокоптера, был очень праздничным.

Напомним, в мае 2016 года челябинске автолюбител изобразили из машин танк. Флешмоб прошел на площади перед ледовой ареной «Трактор».

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