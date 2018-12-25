Синоптики рассказали, когда в Челябинске потеплеет
Челябинск переживает первые за эту зиму морозы. Пока самой холодной стала минувшая ночь на вторник, 25 декабря: столбик термометра опустился до -28 градусов. Ночь на среду, считают синоптики, будет такой же холодной: до -29. Ночь на четверг немного теплее: до -25 градусов.
Из-за морозов, скорее всего, в среду снова отменят занятия в школах. Не пропустите важное сообщение от Единой дежурно-диспетчерской службы. Но в четверг, 27 декабря, на Урал придет потепление. Уже к полудню воздух прогреется до -9 градусов. В пятницу днем ожидается температура около -5 градусов.
Ночь на пятницу тоже будет относительно теплой: -14 градусов.
Возвращения жутких морозов до конца года синоптики не ожидают.
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