2018-12-26T15:26:02+03:00
Происшествия

Убитый медведем охотник из Озерска, содержал зверя в ужасных условиях

В Сети появились снимки сарая, где жил хищник
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото vk.com "Подслушано в Озерске"Фото vk.com "Подслушано в Озерске"
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Жители Озерска выложили в интернет фотографии места происшествия. Они были сделаны незадолго до трагедии.

На фото узкий загон — два на три метра. Любой зоолог скажет, что для такого крупного животного этот «вольер» слишком тесен. Внутри голый бетонный пол без подстилки. На нем стоит старая ржавая ванна-поилка. Вокруг мусор и грязь. Это значит, что хозяин там редко наводил порядок. А то и вовсе не заходил в клетку.

— История более чем печальная. Из маленького мишки вырос большой и хищный медведь. Условия жизни были просто ужасные. Может, хоть другим охотникам будет наука, — пишут в группе в В контакте «Подслушано в Озерске» местные жители.

Фото: ok.ru со страницы Сергея Гргорьева

Фото: ok.ru со страницы Сергея Гргорьева

Напомним, на днях 41-летнего жителя Озерска растерзал медведь. Погибший был охотником и приручил его еще малышом. Тело мужчины 24 декабря обнаружили на его дачном участке полицейские. Кроме хозяина зверь расправился с двумя собаками, а сам разгуливал возле садового домика. Стражи порядка были вынуждены застрелить хищника из табельного оружия. В обстоятельствах трагедии сейчас разбираются правоохранительные органы. Между тем, зоологи утверждают, что медведь напал на хозяина, потому что был голодным.

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