Подозревают в неуплате налогов: в компании «Красное & Белое» прошли обыски

СЕГОДНЯ 04:46 2018-12-27T04:46:32+03:00

Силовики нагрянули на склады и в головной офис торговой сети

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В среду, 26 декабря, на с кладах и в головном офисе торговой сети «Красное & Белое» прошли обыски. Информацию об этом подтвердили в самой компании.

— Около девяти часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, — говорится в официальном сообщении алкосети.

Оперативные действия связаны с тем, что компанию подозревают в обороте контрафакта и в неуплате налогов. По словам руководства, работа компании парализована полностью.

Напомним, компания «Красное & Белое» была основана челябинским предпринимателем Сергеем Студенниковым и сегодня имеет широкую сеть магазинов по всей России. Головной офис компании расположен в Челябинске.

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