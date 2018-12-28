В Челябинской области торгуют новогодними подарками с живыми червями
Дедушка решил сделать приятное внукам и одарил их большим кульком конфет ассорти. Сладкий подарок он купил в одной из торговых сетей Челябинской области. Вечером дети вместе с родителями распечатали кулек и пришли в ужас. Увиденное заставило маму Елену Воробьеву взять в руки телефон с камерой.
На видео семья одну за другой разворачивают конфеты и периодически обнаруживают в них червяков. Опарыши весело расползаются в разные стороны.
— Ладно хоть, что дети без нас не ели эти конфеты. А если бы не заметили… — возмущется Елена.
Женщина выложила видео и фото в группу «Черное&Белое Магнитогорск» в VK. Ей тут же ответил представитель указанного магазина.
— За внутренности конфет мы не отвечаем, так как мы не вскрываем упаковки и не разворачиваем сами конфеты. Все претензии — производителю, — написал Конгстантин Гаркави.
Однако, в любом случае продавцы обязаны заменить некачественный товар или вернуть деньги.
— В прошлом году мне в конфетах такая же начинка попалась! Отнесла в магазин, вернули деньги. Потом магазин написа претензию на фабрику, и с продажи сняли все конфеты этой партии. А передо мной извинились, — прокомментировала Юлия Панькова.
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