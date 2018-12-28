В Челябинской области торгуют новогодними подарками с живыми червями

СЕГОДНЯ 03:52 2018-12-28T03:52:28+03:00

Продавцы разводят руками: претензии не к нам

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Дедушка решил сделать приятное внукам и одарил их большим кульком конфет ассорти. Сладкий подарок он купил в одной из торговых сетей Челябинской области. Вечером дети вместе с родителями распечатали кулек и пришли в ужас. Увиденное заставило маму Елену Воробьеву взять в руки телефон с камерой.

На видео семья одну за другой разворачивают конфеты и периодически обнаруживают в них червяков. Опарыши весело расползаются в разные стороны.

— Ладно хоть, что дети без нас не ели эти конфеты. А если бы не заметили… — возмущется Елена.

Женщина выложила видео и фото в группу «Черное&Белое Магнитогорск» в VK. Ей тут же ответил представитель указанного магазина.

— За внутренности конфет мы не отвечаем, так как мы не вскрываем упаковки и не разворачиваем сами конфеты. Все претензии — производителю, — написал Конгстантин Гаркави.

Однако, в любом случае продавцы обязаны заменить некачественный товар или вернуть деньги.

— В прошлом году мне в конфетах такая же начинка попалась! Отнесла в магазин, вернули деньги. Потом магазин написа претензию на фабрику, и с продажи сняли все конфеты этой партии. А передо мной извинились, — прокомментировала Юлия Панькова.

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