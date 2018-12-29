2018-12-29T09:35:25+03:00
Общество

В Магнитогорске вынесли приговор экс-главе ПФР

Бывшую чиновницу признали виновной в получении взятки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Свою вину бывшая чиновница признала полностьюСвою вину бывшая чиновница признала полностьюФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Магнитогорске состоялся суд над бывшей начальницей местного отделения Пенсионного фонда России. Любовь Штейн признана виновной по двум уголовным статьям — «Получение взятки» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, экс-глава ПФР отправляла уборщицу в рабочее время сидеть с ее маленьким внуком. За это выписывала сотруднице завышенную премию. Кроме того, в 2017 году обвиняемая передала сотруднику банка данные магнитогорцев из базы Пенсионного фонда. За это она получила от банка взятку в сумме 61 тыс. руб. Деньги были перечислены на счет ее дочери под видом материальной помощи от работодателя.

-Суд приговорил Любовь Штейн к трем годам и четырем месяцам лишения свободы условно. Кроме того, она два года не имеет права занимать должности государственной службы, — сообщили в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска.

Напомним, Любовь Штейн задержали в июле этого года на рабочем месте. Во время следствия она находилась под домашним арестом. Свою вину бывшая чиновница признала полностью.

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