2018-12-29T15:50:24+03:00
Общество

Школы Челябинска переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса

«Атаку» устроили и на учебные заведения в других городах
Андрей АБРАМОВ
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Школам Челябинска шутники присвоили имя Рикардо.Школам Челябинска шутники присвоили имя Рикардо.
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Школы, лицей, магазин и даже сквер в Челябинске шутники переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса. Имя интернет-персонажа появилось в сервисе Google «Карты». Подобной «атаке» подверглись учебные заведения и в других городах.

Это стало возможным благодаря функционалу «Карт». Почти любой пользователь может уточнить информацию о любом объекте и как следствие — присвоить новое имя. Скорее всего, спустя некоторое время информация будет удалена.

Человек-мем Рикардо Милос родом из Бразилии. Качок в красной бандане исполняет довольно откровенные эротические танцы. Ролики с его стриптизом разлетаются в интернете благодаря своей комичности. Никакой смысловой нагрузки мем не несет.

Результат шутки.

Результат шутки.

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