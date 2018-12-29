Школы Челябинска переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса
Школы, лицей, магазин и даже сквер в Челябинске шутники переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса. Имя интернет-персонажа появилось в сервисе Google «Карты». Подобной «атаке» подверглись учебные заведения и в других городах.
Это стало возможным благодаря функционалу «Карт». Почти любой пользователь может уточнить информацию о любом объекте и как следствие — присвоить новое имя. Скорее всего, спустя некоторое время информация будет удалена.
Человек-мем Рикардо Милос родом из Бразилии. Качок в красной бандане исполняет довольно откровенные эротические танцы. Ролики с его стриптизом разлетаются в интернете благодаря своей комичности. Никакой смысловой нагрузки мем не несет.
Результат шутки.
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