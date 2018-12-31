Губернатор Челябинской области пообещал пострадавшим от взрыва в Магнитогорске временное жилье
С трагедии начался последний день уходящего года в Магнитогорске. На улице Карла Маркса, 164, взорвался бытовой газ. Один подъезд многоэтажки разрушен. Специалисты не исключают дальнейшего обрушения. Борис Дубровский пообещал оставшимся на улице людям временное жилье.
— Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье, — заявил глава региона.
Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» Ульяна Шевченко ведет прямую трансляцию с места трагедии.
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