2018-12-31T07:42:02+03:00
Происшествия

Губернатор Челябинской области пообещал пострадавшим от взрыва в Магнитогорске временное жилье

Без крыши над головой остались десятки южноуральцев
Ирина ГОЛЛАЙ
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Спасатели разбирают завалы, чтобы спасти выживших земляков.Спасатели разбирают завалы, чтобы спасти выживших земляков.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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С трагедии начался последний день уходящего года в Магнитогорске. На улице Карла Маркса, 164, взорвался бытовой газ. Один подъезд многоэтажки разрушен. Специалисты не исключают дальнейшего обрушения. Борис Дубровский пообещал оставшимся на улице людям временное жилье.

— Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье, — заявил глава региона.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» Ульяна Шевченко ведет прямую трансляцию с места трагедии.

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