Губернатор Челябинской области пообещал пострадавшим от взрыва в Магнитогорске временное жилье

СЕГОДНЯ 07:42 2018-12-31T07:42:02+03:00

Изменить размер текста: A A

С трагедии начался последний день уходящего года в Магнитогорске. На улице Карла Маркса, 164, взорвался бытовой газ. Один подъезд многоэтажки разрушен. Специалисты не исключают дальнейшего обрушения. Борис Дубровский пообещал оставшимся на улице людям временное жилье.

— Произошла ужасная трагедия. На место стянуты все экстренные службы, развернут оперативный штаб. Всем пострадавшим оказывается и будет оказываться вся необходимая помощь и поддержка. Людям будет предоставлено временное жилье, — заявил глава региона.

Корреспондент «Комсомольской правды» — Челябинск» Ульяна Шевченко ведет прямую трансляцию с места трагедии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06