Губернатор Челябинской области объявит траур по погибшим в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:59 2018-12-31T13:59:38+03:00

К трем часам дня завалы все еще впечатляют своими объемами. Фото: Катя Петрова, Вконтакте.

А пока под завалами продолжаются искать живых

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Долгожданный праздник уже омрачился страшной трагедией в Магнитогорске. Сегодня утром, 31 декабря, после взрыва бытового газа здесь обрушился целый подъезд жилого дома. Точно число погибших еще не известно, так как на месте продолжается разбор завалов. Но губернатор Челябинской области Борис Дубровский, который в эти минуты находится в Магнитогорске, собирается объявить траур.

Пока под завалами ориентировочно остаются 68 человек. С момента обрушения уже прошло десять часов. Медики сомневаются, что выживших будет много.

— Критическое время оказания помощи заканчивается, поэтому не думаем, что еще кто-то живой к нам поступит, — заявил журналистам главврач горбольницы № 3 Михаил Щербаков.

На месте трагедии между тем объявили «минуту тишины», чтобы услышать оставшихся в живых пострадавших.

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