Под завалами в Магнитогорске все еще остаются восемь детей

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:50:39+03:00

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К сожалению, новости — плохие или хорошие — не приходят так быстро, как хотелось бы в эти дни. На месте взрыва идет непростая работа по разбору завалов и поиску пострадавших.

Данные о погибших и о спасенных пока не изменились: семеро взрослых погибли, еще пятеро, в том числе один ребенок, спасены.

Не известная судьба 37 человек. Среди не найденных есть и дети. Например, десятимесячный Ваня Фокин. Когда рвануло, он спал в кроватке. Мама и трехлетний братик мальчишки спаслись. Ваня пока не найден.

Вместе с родителями под завалами находится 1,5 годовалая Милана Крамаренко. Вместе с мамой пропала ее ровесница Ульяна Антилова. Четырехлетний Данил Танибаев в розыске вместе с бабушкой. Не известна судьба 10-летнего Виктора Воронцова.

Под завалами также находится многодетный отец, уроженец Узбекистана. Вместе с супругой и тремя детьми он снимал квартиру в разрушенном подъезде. Женщину нашли живой, а мужчина с детьми все еще под бетонными плитами. Сдававшая им квартиру хозяйка даже не может вспомнить имен: ни взрослых, ни ребятишек.

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