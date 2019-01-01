Найдено тело восьмого погибшего, но поисковую операцию приостановят

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:38:22+03:00

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К полудню 1 января из-под завалов извлечены тела восьми погибших. Одного из них нашли нынешним утром. Все погибшие — взрослые. Судьба 36 человек пока под вопросом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Из-за угрозы нового обрушения спасатели решили демонтировать полы и стены разрушенных квартир, которые нависли над завалами.

— Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным, — заявил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Демонтаж начнут с разбора верхних этажей, постепенно опускаясь вниз. Чтобы никто вокруг не пострадал, на 40 метров расширена территория оцепления.

— Спасателей будут поднимать в люльке на кране и они будут срезать нависающие конструкции. Это практически ювелирная работа, которая требует повышенного внимания и квалификации, — добавил Зиничев.

По предварительной оценке, такая работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.

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