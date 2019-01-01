В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:48:24+03:00

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился объявить среду, 2 января, Днем траура по погибшим в Магнитогорске.

— Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, я объявляю 2 января Днем траура. В этот день по всей территории Челябинской области будут приспущены государственные флаги России и Челябинской области, — заявил Борис Дубровский.

Организациям, учреждениям и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов. 35 квартир разрушены полностью, 10 — частично. Восемь человек погибли, пятерых удалось достать из завалов живыми. Судьба еще 37 человек неизвестна.

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