Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:53:54+03:00

Десятки семей остались на улице без вещей и документов. Фото: Евгений ЧУФАРОВ

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Все семьи, оставшиеся без жилья после взрыва в Магнитогорске, получат квартиры от государства. А на первых порах им предоставят два варианта временного жилья, сообщает пресс-служба главы региона.

Люди смогут бесплатно остаться в предоставленном им общежитии или в течение трех месяцев получать компенсацию в размере 15 тысяч рублей на съем подходящей семье квартиры.

Помимо этого пострадавшим помогут оперативно и бесплатно восстановить потерянные документы. Новые обещают выдавать в течение двух-трех часов после обращения в паспортный стол. За новыми паспортами нужно обращаться в отдел полиции «Правобережный» на проспект Карла Маркса, 168.

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