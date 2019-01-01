Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно оформят новые паспорта и заплатят за съем жилья
Все семьи, оставшиеся без жилья после взрыва в Магнитогорске, получат квартиры от государства. А на первых порах им предоставят два варианта временного жилья, сообщает пресс-служба главы региона.
Люди смогут бесплатно остаться в предоставленном им общежитии или в течение трех месяцев получать компенсацию в размере 15 тысяч рублей на съем подходящей семье квартиры.
Помимо этого пострадавшим помогут оперативно и бесплатно восстановить потерянные документы. Новые обещают выдавать в течение двух-трех часов после обращения в паспортный стол. За новыми паспортами нужно обращаться в отдел полиции «Правобережный» на проспект Карла Маркса, 168.
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