В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан
Из-под завалов жилого дома в Магнитогорске все-таки извлекли тела не восьми, а семи гражадн, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. Путаница возникла из-за того, что не все тела еще опознаны.
К полудню 1 января погибшими при взрыве газа числятся семеро взрослых. Еще пять человек, спасенных во время разбора завалов еще в первые сутки, в больнице. Не известна судьба 37 человек.
Сегодня в полдень спасательная операция приостановлена. Изучив состояние дома, строители пришли к выводу, что обрушение может продолжиться. Сейчас специалисты, работая из автолюльки, срезают нависшие над завалами куски стен и пола соседних квартир.
2 января в Челябинской области объявлен День траура.
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