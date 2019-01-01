2019-01-01T13:56:15+03:00
Общество

В МЧС уточнили число погибших в Магнитогорске граждан

Ирина ГОЛЛАЙ
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Представить, что кто-то выжил в этом крошиве из бетона, теперь уже трудно.Представить, что кто-то выжил в этом крошиве из бетона, теперь уже трудно.Фото: Сергей Чуфаров, Евгений Чуфаров
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Из-под завалов жилого дома в Магнитогорске все-таки извлекли тела не восьми, а семи гражадн, уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области. Путаница возникла из-за того, что не все тела еще опознаны.

К полудню 1 января погибшими при взрыве газа числятся семеро взрослых. Еще пять человек, спасенных во время разбора завалов еще в первые сутки, в больнице. Не известна судьба 37 человек.

Сегодня в полдень спасательная операция приостановлена. Изучив состояние дома, строители пришли к выводу, что обрушение может продолжиться. Сейчас специалисты, работая из автолюльки, срезают нависшие над завалами куски стен и пола соседних квартир.

2 января в Челябинской области объявлен День траура.

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