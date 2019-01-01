2019-01-01T17:05:25+03:00
Общество

Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву

За малышом уже вылетел спецборт со столичными докторами
Ирина ГОЛЛАЙ
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Фото: социальные сети.Фото: социальные сети.
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Десятимесячного Ваню Фокина подняли из-под завалов около четырех часов дня 1 января. Сейчас ребенок находится в реанимации магнитогорской больницы. После того, как ребенок прошел всестороннее обследование, врачи поняли, что его состояние тяжелее, чем казалось раньше, сообщает пресс-служба минздрава России.

У мальчика серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Специаилсты оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой их Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненному ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА.

Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

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