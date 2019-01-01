Маленького Ваню Фокина из Магнитогорска готовят к эвакуации в Москву

1 Янв. 2019 2019-01-01T17:05:25+03:00

За малышом уже вылетел спецборт со столичными докторами

Изменить размер текста: A A

Десятимесячного Ваню Фокина подняли из-под завалов около четырех часов дня 1 января. Сейчас ребенок находится в реанимации магнитогорской больницы. После того, как ребенок прошел всестороннее обследование, врачи поняли, что его состояние тяжелее, чем казалось раньше, сообщает пресс-служба минздрава России.

У мальчика серьезные обморожения конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Специаилсты оценивают его состояние как крайне тяжелое.

По указанию министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой их Москвы в Магнитогорск вылетает специальный борт ФМБА, на котором для оказания экстренной помощи раненному ребенку отправятся лучшие детские анестезиологи-реаниматологи, хирурги-травматологи России, специалисты ФМБА.

Ребенок будет эвакуирован в Москву, в ведущий центр детской хирургии и травматологии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06