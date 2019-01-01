2019-01-01T20:22:05+03:00
Общество

Массовая проверка газовых сетей пройдет в УрФО после взрыва в Магнитогорске

Об этом официально заявил представитель президента России
Ирина ГОЛЛАЙ
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За безопасность плит на частных кухнях сегодня отвечают жильцы, а не жэк и не государство.За безопасность плит на частных кухнях сегодня отвечают жильцы, а не жэк и не государство.Фото: Алексей ФОКИН
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Основной версией обрушения дома в Магнитогорске остается взрыв газа. В связи с этим на Южном Урале и по всему УрФО решено провести тотальную проверку газовых сетей. Об этом сегодня, 1 января, заявил полномочный представитель президента России в УрФО Борис Кириллов.

Напомним, за безопасность газовых сетей в России введена двухуровневая ответственность. За общее газовое оборудование (от входа на дом до вентиля на трубе на частной кухне) отвечает управляющая компания. Она должна заключить договор со специализированной организацией и обеспечить проверку сетей за свой счет.

За состояние шланга, ведущего от вентиля на трубе до плиты, и самой газовой плитки отвечают собственники жилья. С 2016 года они обязаны заключать договор на обслуживание газовых сетей в индивидуальном порядке. И хотя за отсутствие таких договоров предусмотрен штраф до 2-х тысяч рублей, многие россияне игнорируют эту обязанность, не желая расходовать личные деньги.

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