Массовая проверка газовых сетей пройдет в УрФО после взрыва в Магнитогорске

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:22:05+03:00

За безопасность плит на частных кухнях сегодня отвечают жильцы, а не жэк и не государство. Фото: Алексей ФОКИН

Изменить размер текста: A A

Основной версией обрушения дома в Магнитогорске остается взрыв газа. В связи с этим на Южном Урале и по всему УрФО решено провести тотальную проверку газовых сетей. Об этом сегодня, 1 января, заявил полномочный представитель президента России в УрФО Борис Кириллов.

Напомним, за безопасность газовых сетей в России введена двухуровневая ответственность. За общее газовое оборудование (от входа на дом до вентиля на трубе на частной кухне) отвечает управляющая компания. Она должна заключить договор со специализированной организацией и обеспечить проверку сетей за свой счет.

За состояние шланга, ведущего от вентиля на трубе до плиты, и самой газовой плитки отвечают собственники жилья. С 2016 года они обязаны заключать договор на обслуживание газовых сетей в индивидуальном порядке. И хотя за отсутствие таких договоров предусмотрен штраф до 2-х тысяч рублей, многие россияне игнорируют эту обязанность, не желая расходовать личные деньги.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06