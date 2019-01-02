Сегодня на Южном Урале день траура по погибшим в Магнитогорске

2 Янв. 2019 2019-01-02T06:59:21+03:00

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил среду, 2 января, днем траура по погибшим в Магнитогорске.

На всей территории региона сегодня приспущены государственные флаги России и флаг Челябинской области. Организациям и учреждениям рекомендовано не проводить развлекательные мероприятия, а телеканалам — убрать из сетки вещания веселые передачи.

Напомним, утром 31 декабря в Магнитогорске взорвался бытовой газ. Из-за взрыва обрушился целый подъезд десятиэтажного жилого дома. На данный момент спасатели подняли из завалов девять погибших. Не известная судьба еще 35 человек. Скорее всего, они находятся под обломками дома. Среди ненайденных остается семь ребятишек.

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