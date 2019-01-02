Из-под завалов в Магнитогорске достали два тела: мужчину и ребенка
Число погибших достигло одиннадцати человек
Фото: пресс-служба МЧС России.
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Утром 2 января нашла свое подтверждение информация о новых жертвах трагедии в Магнитогорске. Из-под завалов, на самом деле, достали еще два тела - взрослого и ребенка, сообщает пресс-служба МЧС России.
На данный момент число погибших при взрывае дома достигло одиннадцати человек, среди погибших есть один ребенок. Спасены семеро, в том числе два ребенка.
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