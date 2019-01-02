2019-01-02T08:44:25+03:00
Общество

С места трагедии в Магнитогорске за сутки вывезли 50 самосвалов мусора

Разбор завалов продолжается
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
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В Магнитогорске продолжает разбор завалов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным на семь утра (по Москве) из-под завалов достали 17 человек. Одиннадцати из них, в том числе один ребенок, погибли. Шестеро, в том числе двое детей, спасены. Все пострадавшие находятся в больнице. Десятимесячный Ваня Фокин доставлен в Москву, в НИИ детской хирургии и травматологии. Не известна судьба еще 30 человек.

— Работы по разбору завалов и поиску людей выполняются в четыре смены. Дополнительно для разбора завалов из Уфы прибыл экскаватор с гидроножницами. За прошедшие сутки при помощи инженерной техники вывезено более 50 самосвалов мусора общим объемом почти 800 кубических метров, — рассказывают в пресс-службе.

При помощи мобильного диагностического комплекса «Струна» проведено обследование строительных конструкций 11-ти подъездов. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института ГОЧС обрабатывают результаты.

Продолжают работу психологи.

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