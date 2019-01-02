2019-01-02T08:55:13+03:00
Общество

Борис Дубровский организует личный прием пострадавших в Магнитогорске

Глава региона ждет посетителей каждый день
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Личный прием организован в школе № 14. Фото: пресс-служба главы региона.Личный прием организован в школе № 14. Фото: пресс-служба главы региона.
Изменить размер текста:

На месте трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома, продолжает работать губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В среду, 2 декабря, он заявил, что будет лично принимать земляков по вопросам трагедии в Магнитогорске, сообщает пресс-служба главы региона.

Подойти на прием к губернатору можно в школу № 14, где работает оперативный штаб по ликвидации последствий трагедии. Губернатор обещает принимать горожан каждый день с 12.00 до 16.00.

Напомним, ранее глава региона заявил, что все семьи погибших и пострадавших получат материальную поддержку и временную жилье. Помимо этого, людям помогут бесплатно и быстро оформить новые документы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области пьяный таксист устроил гонки с ДПС
В Магнитогорске эвакуировали жильцов двух домов
Жительница Челябинской области нашла в бутылке шампанского насекомое
Медики рассказали о состоянии пострадавших в Магнитогорске
В Челябинской области сбитый с ног мужчина упал и уснул
Уже 14: из-под завалов достали еще одного погибшего
Из разрушенного дома в Магнитогорске эвакуировали жильцов еще одного подъезда
Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 13 человек
Спасенный младенец из Магнитогорска хорошо перенес перелет до Москвы
Оперативный штаб в Магнитогорске прекращает прием вещей и лекарств
С места трагедии в Магнитогорске за сутки вывезли 50 самосвалов мусора
После разморозки челябинские креветки похудели в три раза
Из-под завалов в Магнитогорске достали два тела: мужчину и ребенка
Число жертв в Магнитогорске увеличилось до девяти
Сегодня на Южном Урале день траура по погибшим в Магнитогорске
В Челябинской области неизвестный расписал поздравлениями с Новым годом чужие автомобили
Столичные врачи рассказали о состоянии малыша, спасенного из-под завалов в Магнитогорске
1 января мусорные площадки во дворах Челябинска завалили елками
Из-за новогоднего салюта загорелась крыша кафе в Челябинске
В новогоднюю ночь жители Челябинска массово растеряли своих собак