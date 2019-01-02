Борис Дубровский организует личный прием пострадавших в Магнитогорске
На месте трагедии в Магнитогорске, где 31 декабря обрушился подъезд жилого дома, продолжает работать губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В среду, 2 декабря, он заявил, что будет лично принимать земляков по вопросам трагедии в Магнитогорске, сообщает пресс-служба главы региона.
Подойти на прием к губернатору можно в школу № 14, где работает оперативный штаб по ликвидации последствий трагедии. Губернатор обещает принимать горожан каждый день с 12.00 до 16.00.
Напомним, ранее глава региона заявил, что все семьи погибших и пострадавших получат материальную поддержку и временную жилье. Помимо этого, людям помогут бесплатно и быстро оформить новые документы.
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